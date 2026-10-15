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Noah Nartey et Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL
Noah Nartey et Keito Nakamura lors d’Anderlecht – OL (AFP)

Ligue Europa : quelle attaque pour l'OL contre Crystal Palace ?

  • par David Hernandez

    • Ce jeudi, l'OL affronte Crystal Palace en Ligue Europa. Si Paulo Fonseca est un adepte du turnover sur la scène européenne, l'entraîneur portugais doit composer pour la première fois sans Loïs Openda.

    Les retrouvailles entre Pierre Sage et Paulo Fonseca sont toujours attendues. Car les deux coachs restent liés dans leur destin à l'OL. Pour le moment, l'avantage tourne en faveur du coach de Crystal Palace, malgré un revers lors de la première journée de Ligue 1. Sage reste sur une qualification en Coupe de France en mars dernier puis une gifle infligée en Ligue 1 à la mi-mai, empêchant ainsi l'OL de se qualifier directement pour la Ligue des champions. Ce jeudi, ce sera avant tout un match de Ligue Europa puisque le technicien français a traversé la Manche depuis l'été dernier. Il espère bien faire un nouveau mauvais tour à son ancien club, même si la situation en Premier League n'est pas exceptionnel. Cela devrait le conduire à faire de la rotation ce jeudi, au même titre que son homologue Paulo Fonseca.

    Crystal Palace en pensant aussi à Nice

    L'entraîneur portugais n'a de toute façon pas trop le choix, notamment sur le plan offensif. Depuis vendredi dernier, il doit composer sans Loïs Openda, absent a minima jusqu'à la prochaine trêve. Il y a donc un schéma à repenser et la question est de savoir qui prendra la suite du Belge. A écouter Fonseca mercredi qui a insisté plus d'une fois sur le nom de Pavel Sulc, le Tchèque tiendrait la corde pour reprendre une position qu'il a longtemps connu la saison passée.

    Mais avec la perspective de Nice dès dimanche à Décines et après avoir enchainé match en sélection plus Lens, le numéro 10 pourrait ainsi se reposer un peu. Qui alors pour occuper la pointe ? Pas Rémi Himbert qui part de loin et donc la perspective d'une formation sans vrai numéro 9 ? Cela avait porté ses fruits en fin de match à Lens avec le trio Nakamura - Merah - Boudache. Le Japonais sera titulaire, comme l'a annoncé Fonseca et le jeune milieu pourrait ainsi jouer le faux 9, malgré une formation anglaise physique.

    La composition probable de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Kluivert, Abner - Nartey, Morton, Tolisso - Nuamah, Merah (ou Sulc), Nakamura

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