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Le groupe de supporters Lyon 1950 lors du match OL / Nice du 18 octobre 2026. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après les heurts et dégradations à Lyon, les virages du Parc OL réagissent

  • par David Hernandez

    • Au lendemain des manifestations du 17 octobre et surtout des scènes de violences et de pillage, les groupes de supporters du virage nord et du virage sud ont apporté leur soutien aux commerçants touchés. Deux banderoles ont été déployées lors d'OL - Nice (2-1), dimanche soir.

    Les revendications sont finalement passées au second plan. Ce samedi 17 octobre était forcément attendu avec un appel national à manifester dans les rues. Mais la portée pacifique et ce fameux droit de manifester ont vite tourné au vinaigre, que ce soit à Lyon ou un peu partout en France. Les casseurs ont pris le dessus et ce sont finalement des scènes de violence et de pillage qui ont fait le tour des journaux télévisés et des réseaux sociaux. Une triste image dénoncée un peu partout et dans un lieu comme un stade de foot qui doit avant tout être un endroit de plaisir, le sujet s'est invité pour OL - Nice (2-1) dimanche soir. Au cours des 90 minutes, deux banderoles ont été déployées dans le virage nord puis le virage sud.

    "Soutien à celles et ceux qui font vivre Lyon"

    En marge du coup d'envoi, le Kop Virage Nord avait dénoncé les agissements des casseurs, mettant notamment en avant le buste de Paul Bocuse retrouvé en plein milieu de la place Bellecour. Un symbole auquel on ne touche pas. "Commerces pillés, ville saccagée, l'institution Bocuse souillée: soutien à celles et ceux qui font vivre Lyon", était-il écrit sur trois bâches. Un peu plus tard dans la rencontre, au moment de l'exclusion de Keito Nakamura (70e), le Virage Sud et spécifiquement les Lyon 1950 ont suivi le mouvement avec une nouvelle banderole. "Lyon 1950, anti-casseurs. Soutien aux commerçants."

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