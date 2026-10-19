Pantaloni après OL - Nice (2-1) : "Deux buts encaissés évitables"

Regrettant de ne pas être parti du Parc OL avec au moins un point, Olivier Pantaloni a également pointé du doigt les erreurs individuelles de son équipe sur les deux buts inscrits par l'OL.

Quel est votre regard sur ce match ? Estimez-vous que le score final (2-1) est sévère ?

Olivier Pantaloni : Au regard de la seconde période, oui. Je pense qu'on méritait largement de revenir au score avec toutes les situations et les occasions, le fait de toucher une fois la barre, une fois le poteau et cette dernière situation qui se joue à 2,3 centimètres avec le bout du genou (d'Elye Wahi) qui dépasse le pied du défenseur adverse… On pensait avoir récupéré un point ce dimanche soir et malheureusement, on s'incline. Sur la première période, on peut avoir des regrets par rapport au fait d'avoir ouvert le score, même si on était très timides dans le jeu. À côté de ça, on peut regretter le fait d'avoir encaissé deux buts largement évitables, notamment le second sur une erreur d'inattention sur un coup de pied arrêté, on se fait surprendre.

On a eu des difficultés en première période, on avait un bloc très bas, du mal à aller chercher l'adversaire haut, ce qu'on a pu rectifier en deuxième. Cela nous a permis d'être beaucoup plus présents et de récupérer des ballons plus facilement. Avec ce bloc bas, on a subi énormément mais les seules situations que Lyon a pu se créer, ce sont sur des pertes de balle. On a eu pas mal de déchet dans notre jeu. À partir du moment où on s'est améliorés, et sur l'idée d'aller chercher plus haut, et sur la qualité technique, on a été bien meilleurs.

"À onze contre onze, on a réalisé de très belles choses"

Ce match se joue-t-il sur des erreurs individuelles ?

Le premier but, je pense qu'on doit faire preuve de beaucoup plus de rigueur dans la surface de réparation. C'est évitable. Le second, c'est un coup-franc joué rapidement et on se fait surprendre en étant pas présents sur le centreur et par rapport au fait que notre ligne défensive a mal réagi en laissant des intervalles importants pour que (Tanner) Tessmann puisse récupérer le ballon.

Les 20 minutes en supériorité numérique vous laissent-elles de gros regrets ?

C'est vrai qu'on a été très présents dans leur surface lors des vingt dernières minutes mais dès le début de la seconde période, on a posé beaucoup de problèmes à cette équipe lyonnaise. C'est durant cette période que l'on touche la barre et le poteau. Ça veut dire que même à 11 contre 11, on a réalisé de très belles choses.