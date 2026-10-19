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Paul Seixas en discussions avec Paulo Fonseca avec OL - Nice
Paul Seixas en discussions avec Paulo Fonseca avec OL – Nice (@OL)

Paul Seixas a donné le coup d’envoi d’OL - Nice (2-1)

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Natif de Lyon et supporter de l'OL, Paul Seixas a été mis à l'honneur par le club lyonnais. Le vainqueur du Tour de Lombardie a reçu un maillot avant de donner le coup d'envoi d'OL - Nice, sous les applaudissements de tout un stade.

    À défaut de revêtir pour le moment un maillot jaune, il a porté un maillot de son club de cœur. Figure de proue du cyclisme français et quatrième du dernier Tour de France, Paul Seixas a été mis à l'honneur par l'OL dimanche soir à l'occasion de la venue de Nice (2-1). Un match qui n'était pas un choix par hasard puisque le natif de Lyon a posé ses valises dans la cité niçoise pour son entraînement personnel. Alors il y avait forcément une symbolique au moment de donner le coup d'envoi fictif de cette dernière rencontre de la 7e journée de Ligue 1. Et quand en plus on vient de gagner une course mythique comme le Tour de Lombardie, cela valait bien quelques honneurs.

    Au milieu du virage nord en deuxième mi-temps

    Après avoir échangé avec Paulo Fonseca et s'être vu remettre un maillot de l'OL floqué à son nom avec le numéro 51, son dossard favori, Paul Seixas a reçu les applaudissements de tout un stade. Il s'est même laissé tenter en rejoignant le Kop Virage Nord en cours de deuxième mi-temps. Le natif du 7e arrondissement de Lyon a repris le célèbre chant des supporters lyonnais, "Ahou", tout en frappant sur un tambour en bas de la tribune.

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    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - lun 19 Oct 26 à 13 h 21

      Sacré Paul , même ceux qui ne suivent pas le cyclisme ont du entendre parler de lui ; c'est le plus grand champion que la France ait connu , depuis Hinault ( c'est mon avis et je le partage avec moi même , lol ) .

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