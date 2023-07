Après plus d'un mois de mercato, la moitié des joueurs de retour de prêt ont quitté l'OL, d'autres devraient suivre.

Avant la période du mercato estival, l'OL pouvait être inquiet du retour de ses 12 joueurs en prêt la saison dernière. L'effectif lyonnais est déjà très fourni en nombre, mais aussi en joueurs sur qui Laurent Blanc ne comptent pas. Parmi eux, Cenk Özkacar. Dans un secteur défensif assez fourni, le Turc a rapidement compris qu'il faudrait trouver un point de chute rapidement. Après une saison en prêt à Valence, il a décidé de continuer son aventure en Espagne. Quelques jours plus tard, la direction lyonnaise a trouvé un accord avec Julian Pollersbeck pour une résiliation de son contrat. Le gardien allemand s'est engagé librement avec Magdebourd.

Pendant plusieurs semaines, l'OL a peiné à trouver des portes de sorties à ses "indésirables". Mais début juillet, le club annonce les départs successifs d'Habib Keita, Yahya Soumaré, Romain Faivre et Abdoulaye Ndiaye. Le tout en parvenant à récupérer des indemnités de transfert bien précieuses. À un peu plus d'un mois de la fin de la période des transferts, la moitié des joueurs de retour de prêt sont déjà partis.

Six joueurs encore présents dans l'effectif

Karl Toko-Ekambi et Camilo, peu utilisé durant la préparation, sont déjà fixés sur leur sort et devraient quitter le club dans les prochaines semaines. Jeff Reine-Adélaïde, Tino Kadewere et Youssouf Koné possède un gros salaire à l'OL qui devrait voir d'un bon œil leur départ. Cependant, aucune piste ne semble pour l'instant à l'étude. Après avoir joué 75 minutes face à De Treffers et Manchester United, Florent Sanchez devrait aussi tenter de s'imposer loin de Lyon. Une moitié du travail est donc fait pour la direction lyonnaise qui a encore du pain sur la planche.