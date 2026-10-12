OL - Médias : suivez TKYDG en direct

Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour. Pour ce nouveau numéro, notre chroniqueur Baptiste Monveneur accompagne Razik Brikh et Nicolas Puydebois pour parler de la blessure de Loïs Openda ou encore du retour de Pierre Sage au Parc OL.

C'est un retour de trêve dont l'OL se serait bien passé. Après trois semaines de coupure suite au succès probant contre Rennes, le club lyonnais a mordu la poussière sur la pelouse de Lens vendredi dernier. Une défaite 2-1 comme une mauvaise habitude en retour de trêve. A ce premier revers de la saison en Ligue 1, Paulo Fonseca doit également composer avec la très longue absence de Loïs Openda. Sorti sur blessure à l'heure de jeu à Bollaert, le Belge va manquer au moins un mois de compétition à cause d'une fissure au péroné au genou droit.

Troisième retour à Décines pour Sage

Un coup dur pour le club rhodanien à l'heure où se profile une série de matchs intense entre le championnat et la Ligue Europa. Cette dernière sera de retour au Parc OL jeudi soir (18h45) avec la venue de Crystal Palace d'un certain Pierre Sage. L'ancien coach revient pour la troisième fois à Décines sur le banc de l'équipe adverse et cela lui réussit plutôt bien pour le moment avec une victoire et une qualification en Coupe de France avec le RC Lens.