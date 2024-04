Avant d'affronter l'OL, Monaco carbure à l’extérieur

Deuxième du championnat, Monaco peut faire un pas de plus vers la Ligue des champions ce dimanche à Décines (19h). Face à l’OL, les Monégasques veulent signer un sixième succès consécutif à l’extérieur.

Avec le nul du PSG contre Le Havre samedi (3-3), l’AS Monaco peut encore être champion de France. Cela reste une utopie plus qu’autre chose, mais, mathématiquement, une victoire monégasque à Décines ce dimanche (19h) permettrait de maintenir les chances de remporter le titre. Il faudrait pour cela trois défaites parisiennes et trois victoires de l’ASM avec des scores fleuves pour y parvenir. Loin d’être le scénario assuré de se passer.

Non, ce dimanche au Parc OL, les hommes d’Adi Hütter n’ont pas pour objectif de se rapprocher du PSG. Ils ont plutôt l’ambition de valider leur présence en Ligue des champions la saison prochaine. Dauphin du club parisien, les Monégasques ont 10 points d’avance sur Nice (5e) et pourraient donc être assurés a minima de faire les barrages au sortir de cette 31e journée.

31 points pris à l'extérieur cette saison

L’objectif est donc clair dans le club de la Principauté, malgré un déplacement en terres lyonnaises. Cependant, voyager n’a pas vocation à faire peur à Monaco cette saison en Ligue 1, bien au contraire. Le deuxième du championnat a récolté 31 points loin de ses bases avec seulement deux défaites au compteur. Seul le PSG fait mieux dans le championnat de France (37 points) et ce n’est pas l’ambiance surchauffée attendue au Parc OL qui va faire peur à Youssouf Fofana et aux siens. L’AS Monaco reste sur cinq succès consécutifs à l’extérieur et peut faire la passe de six pour la première fois depuis décembre 2020. L’OL a des ambitions européennes, mais dimanche, il ne sera pas le seul sur la pelouse décinoise.