François Letexier désigné pour arbitrer OM - OL

François Letexier (Photo by Valery HACHE / AFP)

En clôture de la 14e journée de Ligue 1, l'OL défiera l'OM dimanche (20h45). Ce match sera dirigé par François Letexier, récemment au cœur d'une polémique.

L'OL a regagné un peu de confiance en remportant deux victoires consécutives contre Montpellier (1-2) et Lille (1-0). Le prochain défi désormais pour Laurent Blanc et son équipe est d'aller défier l'OM chez lui au Vélodrome. Ce choc de la 14e journée de Ligue 1 aura lieu dimanche 6 novembre à 20h45. Il sera dirigé par François Letexier.

L'arbitre de 33 ans a déjà officié lors d'un match de l'Olympique lyonnais cette saison, c'était lors de la venue du PSG en septembre (0-1). Dernièrement, il s'est retrouvé sous le feu des critiques après la fin de partie entre Nice et Nantes le 23 octobre dernier (1-1). Letexier avait sifflé un penalty à la dernière minute pour les Niçois, une action qui avait fait polémique.

Pour ce duel entre Marseillais et Lyonnais, il sera épaulé par Mehdi Rahmouni et Huseyin Ocak. L'assistance vidéo reviendra à Christian Guillard et à un autre arbitre pas encore désigné.