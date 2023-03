Vendredi, Nantes se déplacera à Décines pour affronter l'OL en Ligue 1. Quelques jours plus tard, les deux adversaires se retrouveront en Coupe de France. Blas a évoqué cette demi-finale à venir.

En ce début d'année 2023, Nantes et l'OL ne se quittent plus. Après une première confrontation en janvier (0-0), les deux clubs s'affrontent à nouveau vendredi dans le Rhône (21 heures), avant de se retrouver le mercredi 4 avril en demi-finales de la Coupe de France. Invité de la radio Hit West, Ludovic Blas, le milieu offensif nantais, s'est confié sur les ambitions des Canaris avant le duel en coupe.

"L'OL reste une très bonne équipe"

Logiquement, le meneur de jeu a, comme le reste de son équipe, l'envie de retourner à Paris pour défendre le titre acquis l'an passé. "La mission ? Essayer de garder le trophée le plus longtemps possible. Lyon reste une très bonne équipe, après, on savait très bien qu’il y avait également Annecy et Toulouse, donc prendre l'Olympique lyonnais, ce n’était pas non plus le meilleur tirage possible, a-t-il admis. Après, le premier point que l’on voulait, c'était recevoir, alors que ce soit Lyon ou les deux autres formations, ce n’est pas un problème. Avec ce qu’il s’est passé l’année dernière, c'est sûr que maintenant tout le monde y croit, mais chaque chose en son temps."