OL Académie : encore un match couperet pour la réserve à Alès

Après s’être défait de Louhans-Cuiseaux il y a deux semaines, la réserve de l’OL affronte un nouveau concurrent direct au maintien. Les joueurs de Gueïda Fofana se déplacent à Alès ce samedi (19h).

Il y a deux semaines, malgré la pluie décinoise, Gueïda Fofana avait le sourire. Dans une rencontre attendue face à Louhans-Cuiseaux, ses joueurs avaient répondu présents. Dans un festival offensif (5-0) avec notamment un Pathé Mboup à son avantage, la réserve de l’OL avait pris le meilleur sur l’un de ses concurrents au maintien et était sortie de la zone rouge. Dans cette poule de National 2 toujours aussi serrée, il faudra bien plus qu’une victoire pour s’assurer une place la saison prochaine. Avant la 24e journée, il n’y a que cinq points entre le 8e (Canet) et le 13e (Aubagne). C’est donc une série primordiale qui s’est ouverte il y a deux semaines pour la réserve lyonnaise.

Après Louhans-Cuiseaux, l’OL se déplace à Alès ce samedi (19h), une formation qui n’accuse que deux points de retard sur le club lyonnais. Un nouveau match couperet s’offre donc aux joueurs de Gueïda Fofana, tout en sachant que le week-end prochain Saint-Priest viendra à Décines. Prendre trois points dans le sud de la France ne serait pas une trop mauvaise idée pour se mettre dans les meilleures dispositions avant le derby. Néanmoins, la réserve de l’OL va devoir faire sans quelques éléments importants. Une nouvelle fois touché à la cheville, Mohamed El Arouch ne sera pas du voyage tout comme Djibrail Dib et Sekou Lega retenus dans le groupe professionnel à Toulouse. Trois absences loin d’être anodines dans cette course au maintien mais qu'il faudra compenser collectivement.