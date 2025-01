OL académie : le programme du week-end

Un petit week-end s’annonce du côté de l’OL académie. Au programme, seulement trois rencontres sont prévues et une seule aura lieu à domicile.

Ce week-end, trois rencontres au total sont prévues pour l’OL académie. Du côté du groupe Pro 2, qui évolue en Nationale 3, les protégés de Gueïda Fofana affronteront Lyon La Duchère, samedi (18h) à l’extérieur, dans le cadre du match en retard de la 13e journée de championnat. En effet, il y a deux semaines, cette rencontre avait dû être reportée. Pour cause, la pelouse du club voisin était impraticable pour disputer cette partie. Pour ce derby, le groupe Pro 2 aura à cœur de remporter le match, avec Fofana et Hamel qui ont fait une pige dans le staff professionnel jeudi. Il pourrait leur permettre de se rapprocher du podium et passer devant leur rival du week-end au classement.

Les U18 pour un nouveau tour de Gambardella

De son côté, l’équipe réserve féminine est de retour à la compétition. Après deux semaines sans aucun match officiel, les Lyonnaises se déplacent Monaco pour la 9e journée de championnat. Après une très bonne première partie de saison, les joueuses de Julien Perney auront pour objectif d’accroître leur avance au championnat. Et ça commence dès dimanche (13h) face à l’AS Monaco.

En ce qui concerne l’équipe U19 Féminine, elle sera la seule formation de l’Académie à évoluer à domicile ce week-end. Les Lyonnaises accueilleront, ce samedi (14h30), le PSG dans le cadre de la 2e journée de la deuxième phase de championnat. Une rencontre qui pourrait leur permettre de confirmer leur bon résultat face au Paris FC (1-0) il y a quinze jours. Leurs homologues masculins tenteront eux de passer un tour supplémentaire en Coupe Gambardella. Après avoir fait tomber Sochaux en 32e de finale, les hommes de Samy Saci se déplacent dimanche sur le terrain d'Alès, pensionnaire de Régional.

Le programme de l’Académie :

Réserve (N3) : Lyon La Duchère – OL, 13e journée de championnat (match de retard), samedi 18h

Réserve Féminine : AS Monaco – OL, 9e journée de championnat, dimanche 13h

U18 : Olympique d'Alès - OL, 16es de Coupe Gambardella, dimanche 14h30

U19 Féminine : OL – Paris SG, 2e journée de championnat (phase 2), dimanche 14h30