OL - ASSE : un derby qui affichera complet ?

Ce samedi, la tribune du terrain Gérard Houllier devrait afficher quasi complet. Plus de 1500 spectateurs sont attendus pour le match entre l'OL et Saint-Etienne.

On est loin des affluences que peut connaitre un derby chez les garçons. En 2018, le match de Ligue 1 entre l’OL et l’AS Saint-Etienne avait d’ailleurs permis au Parc OL de signer l’une des meilleures affluences de sa jeune histoire, tous évènements confondus. Ce samedi, les joueuses de Sonia Bompastor devront se contenter du terrain Gérard Houllier pour accueillir les Stéphanoises à 21h. Malgré la dénomination de la rencontre, cela reste un duel entre deux équipes aux ambitions opposées et le derby se limitera à la tribune présente dans le centre d’entraînement de Décines.

Si l’engouement n’est pas aussi présent que chez les garçons, il y aura bien plus de monde pour cet OL - Saint-Etienne que les quelque 700 supporters pour la réception de Bordeaux lors du week-end dernier. Programmé un samedi plutôt que la case habituelle du dimanche en raison du match du XV de France, le derby a forcément plus de chance d’attirer le public familial. S’il reste encore des places disponibles, l’OL table sur une affluence d’un peu plus de 1500 personnes au coup d’envoi ce samedi à 21h.