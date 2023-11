L’OL était représenté à la 3e édition du Tournoi de l’enfance

Ce week-end à Marseille se tenait la 3e édition du Tournoi de l’enfance. L’OL a terminé deuxième et était représenté par les jeunes de la Maison d'Enfants Notre Dame de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Après les incidents de la fin octobre avant OM - OL, il y a eu bien plus de sourires dimanche sur la pelouse du Vélodrome à Marseille. Foulée toute la journée par des centaines de filles et garçons, elle accueillait la troisième édition du Tournoi de l’enfance. Ce tournoi amical a pour objectif de mettre en lumière les professionnels et les jeunes de l'Aide Sociale à l’Enfance. 200 jeunes de l'ASE sont donc venus d’un peu partout en France pour participer à cet évènement sportif organisé par la CNAPE, une fédération nationale d'associations de protection de l'enfance. Le concept est plutôt simple puisque chaque groupe d'enfants représentait un des 18 clubs de Ligue 1. L’OL était donc de la partie et était représenté par les jeunes de la Maison d'Enfants Notre Dame de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Ils n’ont pas eu à rougir de leur parcours puisque l’OL est allé jusqu’en finale de la 3e édition de ce tournoi. Malheureusement, les jeunes Lyonnais se sont inclinés face à Strasbourg sur la plus petite des marges (1-0). Néanmoins, il y avait bien des étoiles dans les yeux de ces jeunes, car Zinedine Zidane leur a fait la surprise de se présenter pour la finale et de leur serrer la main. Malgré la défaite, c’est une journée victorieuse pour tous ces jeunes de l'Aide Sociale à l’Enfance.