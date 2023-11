L’OL Futsal s’impose à Limonest (4-5) et accroit son avance

Vainqueur sur le parquet de Limonest dimanche (4-5), l’OL Futsal continue son invincibilité. Le club lyonnais prend même le large en tête du classement avec la défaite de l’ALF.

C’est un week-end parfait pour l’OL Futsal. On le dit depuis le début de la saison puisque le club lyonnais n’a toujours pas connu la défaite, mais le dernier en date a forcément une saveur différente. En allant s’imposer (4-5) sur le parquet de Limonest dimanche, l’OL a signé une huitième victoire de suite en championnat, de quoi conserver la tête du classement. Mais à trois matchs de la mi-saison, les Lyonnais ont fait mieux que ça. Conscients de la bonne opération qu’ils pouvaient faire, ils n’ont pas laissé passer l’occasion de prendre six points d’avance sur l’AFL Futsal. Le club de Sainte-Foy-lès-Lyon s’était incliné à Caluire samedi et laissait un boulevard à Mathieu Salamand et ses coéquipiers.

Les joueurs de David Touré ne se sont pas fait prier pour valider l’offrande faite par les Fidésiens. La victoire a certes été courte dans l’ouest lyonnais (5-4) mais le triplé de Dylan Vrontos et les buts de Rayen Kharradji et Dani Nerin ont été suffisants pour se tourner tranquillement vers la Coupe Nationale Futsal. Le dimanche 26 novembre, l’OL Futsal affrontera le Lyon 8 Futsal.