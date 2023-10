À la veille de recevoir l'OL au stade Vélodrome, Gennaro Gattuso, entraîneur de l'OM, a dû déplorer l'absence d'Azzedine Ounahi. Pau Lopez était également absent de l'entraînement de ce samedi.

Depuis son arrivée sur le banc de l'Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a titularisé Azzedine Ounahi lors des trois matchs de ligue 1 qu'il a officié. Contre l'OL (dimanche, 20h45), l'entraîneur italien devra toutefois faire sans son relayeur marocain. Déjà resté sur le banc face à l'AEK Athènes ce jeudi en Ligue Europa, le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde est trop amoindri pour affronter les hommes de Fabio Grosso.

Une séance sans Ounahi et Lopez

"Ounahi a eu un problème à la maison, un problème domestique, il est tombé et il s'est fait mal au dos. On a préféré qu'il se repose", a clairement expliqué le coach de l'OM samedi devant la presse. Contre les Grecs cette semaine, Valentin Rongier était positionné derrière Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia. Ce dernier vivait sa première titularisation depuis plus d'un mois à cause d'une blessure aux adducteurs.

Dans les buts, la présence de Pau Lopez reste, pour l'heure, en suspens. Absent de l'entraînement de samedi, au même titre qu'Azzedine Ounahi, le gardien espagnol était sorti blessé contre l'OGC Nice le week-end dernier, remplacé par son compatriote Rubén Blanco. Déjà hors du groupe cette semaine en Ligue Europa, le portier pourrait être de nouveau indisponible face à l'OL.

Parmi les autres interrogations phocéennes, Samuel Gigot et Joaquin Correa. "Ils sont disponibles. Gigot n'est pas à 100 %, mais il a sa mentalité de guerrier. Correa aurait dû avoir 4 ou 5 jours de repos complet et ne pas suivre sa volonté de revenir aussi vite, il aurait dû faire un stop complet", a diagnostiqué Gennaro Gattuso. Leonardo Balerdi et Pape Gueye sont, quant à eux, suspendus pour dimanche.