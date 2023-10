Après Aouar, un autre joueur formé à l’OL rejoint l’Algérie

Amine Gouiri lors de Dynamo Kiev – Rennes (Photo by JANEK SKARZYNSKI / AFP)

Après Houssem Aouar durant l’été, Amine Gouiri va lui aussi devenir international algérien. L’attaquant formé à l’OL a été convoqué pour le rassemblement d’octobre.

"Avec fierté, je vous annonce ma décision de rejoindre la sélection algérienne". C’est notamment par ces mots qu’Amine Gouiri avait annoncé le 26 septembre dernier sa décision de représenter l’Algérie sur la scène internationale. Après plus de 70 sélections avec les sélections jeunes de l’équipe de France, "qui resteront à jamais gravées", l’attaquant a donc fait le choix de changer de nationalité sportive et suivre les traces de Houssem Aouar. Les deux joueurs formés à l’OL ont décidé de représenter les Fennecs et se retrouveront pour le rassemblement d’octobre.

Quelques jours après son choix, Amine Gouiri a été retenu par Djamel Belmadi pour disputer deux matchs amicaux durant la fenêtre internationale. Trois mois après avoir disputé l'Euro Espoirs avec la France, l’actuel attaquant du Stade Rennais pourrait donc faire ses premiers pas avec le maillot de l’Algérie contre le Cap-Vert le 12 octobre prochain à Constantine ou face à l’Égypte quatre jours plus tard aux Émirats Arabes Unis.