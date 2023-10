OL Académie : les U19 renversent Orléans en fin de match (1-2)

Jérémie Bréchet, entraîneur adjoint de l’OL et coach des U19 (crédit : David Hernandez)

Menés au score après un penalty en première mi-temps, les U19 de l’OL ont fait preuve de caractère à Orléans. Grâce à Djouad et Garnier, les Lyonnais l’emportent en fin de match.

Il ne fallait pas partir trop vite de l’un des terrains de l’US Orléans ce samedi en début d’après-midi. Les supporters de l’USOL ont longtemps cru voir leurs poulains faire le travail face à l’OL et prendre provisoirement la place de dauphin derrière l’AJ Auxerre. C’était sans compter sur la résilience des joueurs de Jérémie Bréchet malgré le scénario du match. Après seulement 20 minutes de jeu, l’OL était déjà mené au score sur un penalty transformé après une faute d’Etondé. Avec quatre 2007 dans l’effectif, l’OL a encore fait face à des difficultés offensives malgré les présences de Meyo, Garnier et Pedro Vanga dans le onze titulaire. Comme face à Dijon le week-end dernier, la première mi-temps s’est soldée par un néant offensif.

Fort heureusement, le visage lyonnais a été bien meilleur dans le deuxième acte pendant qu'Orléans, satisfait de mener au score, a arrêté de jouer et s’est contenté de laisser le ballon à l’OL. Pedro Vanga a obligé le gardien adverse à s’employer sur un coup-franc avant que la situation ne se débloque dans les dix dernières minutes. Ayant remplacé Bryan Meyo, Lenny Djouad a ramené les deux équipes à égalité sur un service d’Erawan Garnier (82e). Ce dernier a rendu une copie complète en venant offrir la victoire à l’OL dans le temps additionnel (1-2, 94e). Avec ce succès, les Gones consolident leur deuxième place au classement.