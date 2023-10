Présent à l’entraînement depuis le début de la semaine, Mahamadou Diawara devrait être dans le groupe de l’OL pour la réception de Lorient, dimanche (15h).

Quand la réserve de l’OL s’est envolée vers Southampton mardi pour disputer son deuxième match de Premier League International Cup, Mahamadou Diawara est lui resté à Décines. Non pas à cause d’une blessure mais tout simplement parce que le milieu de terrain a pris part à l’entraînement des pros aux côtés de Mohamed El Arouch, Achraf Laaziri ou encore Mamadou Sarr. Vendredi, à deux jours du match contre Lorient, Diawara était toujours bien là dans le groupe de Fabio Grosso et il devrait en être de même d’ici quelques heures d’après Le Parisien.

Arrivé cet été en provenance du PSG pour signer son premier contrat professionnel, Mahamadou Diawara aurait convaincu l’entraîneur italien par son profil assez box-to-box et devrait être présent dans le groupe retenu pour la réception des Merlus. Il ne sera donc pas présent pour le derby des réserves ce samedi (18h) à Décines, au contraire de Mohamed El Arouch qui n’était pas à l’entraînement vendredi.