France - Italie dans le top 5 des affluences du Parc OL

Vendredi soir, les supporters du XV de France ont répondu présents. Ils étaient 58 102 à assister à la victoire française contre l’Italie (60-7). Troisième affluence pour un match de rugby à Décines, la rencontre rentre dans le top 5 des plus fortes affluences du Parc OL.

Le record d’Indochine est pour le moment intouchable et ne sera pas pulvérisé par un événement sportif. La disposition du Parc OL fait qu’une rencontre sportive ne pourra jamais atteindre les 72 561 spectateurs atteints en juin 2022, mais la venue du XV de France vendredi à Décines a permis à l’enceinte de faire quasiment le plein pour le deuxième soir de suite. Après les 57 672 pour Nouvelle-Zélande - Uruguay jeudi, le dernier match de poule de la France contre l’Italie a attiré 58 102 spectateurs vendredi soir. Dans une ambiance des grands soirs à l’image de la Marseillaise chantée d’un seul homme, les hommes de Fabien Galthié ont rendu la soirée encore plus belle avec la large victoire 60 à 7.

Il y avait forcément de sourire et de la joie aux alentours du stade que ce soit avant ou après la rencontre. C’était d’ailleurs la dernière de la Coupe du monde au Parc OL. Avec cette affluence, l’enceinte de Décines réalise son troisième meilleur score pour une rencontre de rugby après le match Montpellier - LOU en mai 2018 (58 664) et France - Nouvelle-Zélande en novembre 2017 (58 607). À l’échelle historique, ce XV de France - Italie intègre le Top 5 juste derrière l’amical France - États-Unis en foot et devant le derby de 2018 entre l’OL et Saint-Etienne.