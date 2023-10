OL Académie : jour de derby pour la réserve contre Saint-Etienne

Après la parenthèse Premier League International Cup en milieu de semaine, la réserve de l’OL retrouve le championnat. Ce samedi, elle accueille l’AS Saint-Etienne à Décines (18h).

Recherche victoire désespérément. Un mois et demi après la victoire inaugurale contre Clermont à Décines, la réserve de l’OL attend toujours de signer un nouveau succès en National 3. Si elle a réussi à accrocher des points contre l’Olympique de Valence et le FC Vaulx-en-Velin, la réserve a chuté pour la première fois de la saison il y a une dizaine de jours contre l’AS Saint-Priest. Un premier revers qui en a mis en avant les défauts de cette équipe avec un poids offensif quasi nul dans ce championnat. Confrontés à des joueurs bien plus expérimentés en National 3, les Lyonnais ont bien plus de facilité en Premier League International Cup contre des formations plus jeunes. La victoire à Southampton mercredi (3-4) en est le parfait exemple.

Ayant repris confiance en Angleterre à l'image de Romain Perret auteur d'un nouveau doublé, les joueurs de Gueïda Fofana vont-ils en profiter pour retrouver le chemin de la victoire en championnat ? À l’heure où les résultats du groupe professionnel sont en berne, il y aura bien un peu de pression ce samedi (18h) sur la pelouse du terrain Gérard Houllier. Car c’est un derby, le vrai, qui va se tenir pour la 5e journée de la poule K en N3. L’AS Saint-Etienne vient rendre visite à son voisin lyonnais dans un duel de réserves. En plus de la fierté régionale, c'est le lancement d'une nouvelle dynamique qui est attendu à Décines.