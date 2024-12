L’OL Fondation inaugure un site sportif dans le 8e arrondissement

En présence notamment de Raymond Domenech, l’OL fondation a inauguré il y a quelques jours le site sportif "Nelson Paillou", situé dans le 8e arrondissement de Lyon.

Afin de convaincre l’OL féminin, le club de Lyon-La Duchère a mis en avant son projet social dans le quartier du 9e arrondissement. Néanmoins, sur ce volet social, le club lyonnais n’est pas en reste grâce notamment à sa Fondation qui s’investit aussi bien dans le domaine médical avec le Centre Léon Bérard que dans l’accessibilité au plus grand nombre d’outils sportifs ou culture. En ce sens, le 30 novembre dernier, l’OL fondation a inauguré le site sportif "Nelson Paillou", situé dans le 8ème arrondissement de Lyon. A l’initiative de la Fondation OL et Adidas, ce projet a eu pour but de créer un lieu sportif et inclusif dans une zone qui en manquait.

En présence de Julie Nublat-Faure, adjointe aux Sports de la Ville de Lyon, Olivier Berzane, maire du 8e arrondissement et Raymond Domenech, administrateur de la Fondation OL, le nouveau site sportif "Nelson Paillou" a été inauguré et remplace le terrain vague situé près du gymnase du même nom. Les habitants du quartier peuvent désormais profiter d’un terrain multisports en gazon synthétique, d’une aire de basket 3*3, d’un bloc d’escalade, d’un parkour, d’une piste d’athlétisme et d’un banc actif.