Contre l’OL féminin, Reims n’a "rien à perdre"

Ce vendredi, l’OL féminin se déplace à Reims pour la 10e journée de Première Ligue. Conscientes de la marche assez haute, les Rémoises ne se formalisent pas vraiment sur l’issue de la rencontre.

Perdu d’avance ? Ce serait réducteur, mais ce vendredi soir (21h), le Stade de Reims ne va clairement pas rentrer dans la peau de favori à Auguste Delaune. C’est le cas depuis le début de la saison, avec seulement six points pris en neuf matchs. Mais quand, en plus, le leader invaincu qu'est l'OL débarque en ville, l’heure n’est pas à l’optimisme. Demi-finaliste la saison dernière, Reims joue cette saison pour son maintien.

La venue de la formation lyonnaise ne rentre clairement pas dans le calendrier de points des Rémoises. Qui ne s’interdisent malgré tout pas d’y croire. "Lyon, c’est une référence. Je ne vois personne rivaliser avec cette équipe sur la durée. On n’a rien à perdre sur ce match, a déclaré Mathieu Rufié. Ce qu’il faut, c’est rester fidèles à nos valeurs et profiter de cette rencontre pour progresser. Les petites erreurs se paient cash face à des adversaires de ce calibre, mais c’est aussi dans ce type de match qu’on grandit le plus. Cela nous permettra d’être prêts pour le prochain défi contre Strasbourg."

"Ça nous pousse à élever notre niveau"

Avec un bloc qui s’annonce très compact et qui tentera d’exploiter les rares possibilités qui s’offrent à lui, le Stade de Reims espère compter sur la fatigue lyonnaise pour y croire. Toutefois, c’est bien une attaque - défense qui risque de se dessiner ce vendredi soir. Avec un festival offensif ces dernières semaines, l’OL féminin est en pleine confiance. Élisa Launay s’attend donc à avoir un peu de travail dans le but rémois. "Ce sont des matchs plus simples à jouer. Pas le temps de se déconcentrer, on est toujours dans l’activité, connectées au jeu. En tant que gardienne, c’est très motivant. Cela me pousse à élever mon niveau, à me confronter aux meilleures joueuses européennes, et à voir de quoi je suis capable."

La question n’est pas de savoir si elle réussira à garder sa cage inviolée tant le rapport de force est déséquilibré, mais bien si Launay arrivera à stopper l’hémorragie pour éviter une fessée.