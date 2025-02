Ligue 1 : l’OL devra patienter pour connaitre la réception du Havre

Saïd Benrahma, Jordan Veretout et Georges Mikautadze lors de Le Havre – OL (AFP)

Ce mercredi, la LFP a communiqué sur la date du choc entre le PSG et l’OM pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. L’OL devra lui patienter jusqu’au tirage et la programmation de son huitième de Ligue Europa pour savoir quand il recevra Le Havre à la mi-mars.

Quand en Bundesliga, les supporters allemands savent pratiquement deux mois, voire plus à l’avance, pour la programmation des journées, en France, il faut s’armer de patience. Même si l’on se doute que le choc contre le PSG se tiendra le dimanche 23 février à Décines, à quinze jours du match, toujours aucune communication de la part de la LFP. Pourtant, cette dernière a tranquillement communiqué la date du Classique entre le club parisien et l’OM qui se tiendra… le dimanche 16 mars à 20h45 pour la 26e journée de Ligue 1. Pour connaitre la réception du Havre au Parc OL, il faudra patienter jusqu’à la fin février puisque "la communication de la programmation intégrale de la 26e journée de Ligue 1 aura lieu à l’issue de la programmation des huitièmes de finale de la Ligue des champions et de l’Europa League."

En ce qui concerne les journées 23 (OL - PSG), 24 (OL - Brest) et 25 (Nice - OL), le suspense demeure entier quant à savoir si la LFP attendra encore la dernière minute ou non. Mais, une fois de plus, ce sont les supporters qui paient la note, notamment pour les déplacements à l’extérieur qui s’anticipent un minimum pour éviter de trop gros frais… Mais ça, la Ligue n’en a cure.