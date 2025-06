Figure de l'OL, Bernard Lacombe a aussi été un très grand nom du football français. Deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat de France, l'attaquant faisait partie des Bleus de Michel Platini ou encore Alain Giresse.

Il a beau faire un grand soleil et 30 degrés annoncés, le temps est maussade ce mercredi 18 juin à Lyon. Toute une ville et surtout tout un club pleurent la disparition de Bernard Lacombe, mardi soir. Hospitalisé depuis janvier et à bout de force, l'ancien attaquant de l'OL s'en est allé et laisse derrière lui une marque indélébile entre Rhône et Saône. Joueur, directeur sportif, entraîneur puis conseiller du président Aulas, Bernard Lacombe est et restera l'un des très grands noms du club lyonnais, si ce n'est le plus grand. Néanmoins, sa réputation de buteur ne s'est pas limitée à la capitale des Gaules. Ayant fait les beaux jours des Girondins de Bordeaux, il a également fait partie de la première équipe de France victorieuse dans une grande compétition.

38 sélections et 12 buts avec les Bleus

C'était en 1984 à l'occasion de l'Euro disputé en France. Titulaire à la pointe de l'attaque, Lacombe a joué un rôle central dans l'épanouissement d'un Michel Platini avec sa palette technique et son jeu dos au but. En plus de laisser un vide à Lyon, le gamin de Fontaines laisse derrière lui une trace importante dans le football français. Il fut l’un des plus grands attaquants de l’histoire de notre football.

Président de la FFF, Philippe Diallo a tenu à saluer la mémoire de Bernard Lacombe. "Deuxième meilleur buteur de Division 1, il a écrit les pages glorieuses de Lyon, Saint-Étienne et Bordeaux. Il a aussi brillé avec l’équipe de France. Ses buts ont contribué à installer les Bleus sur la scène internationale. Bernard Lacombe fut ainsi un artisan majeur du titre de champion d’Europe en 1984. Il a incontestablement été une source d’inspiration pour de nombreux attaquants." Prophète dans sa ville et dans son pays.

