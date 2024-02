Ligue 1 : l'OL loin d'être une forte tête

Duje Caleta-Car au duel lors d’OL – Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ayant inscrit un seul but de la tête cette saison, l'OL est l'équipe la moins performante dans ce domaine jusqu'ici.

En 21 rencontres de Ligue 1, l'OL a inscrit un seul but de la tête. Il est l'œuvre de Jake O'Brien, sur un centre de Saël Kumbedi, contre Rennes le 12 novembre 2023 (0-1). Il s'agissait alors du premier succès de l'Olympique lyonnais lors de la saison 2023-2024. Cette réalisation a donc eu une portée particulière pour les Rhodaniens, même s'ils sont très loin d'être tirés d'affaire dans la course au maintien.

Si l'Irlandais a marqué à deux autres reprises face à Lens (2-3) sur des coups de pied arrêtés, à chaque fois du droit, aucun autre joueur de l'équipe n'a trouvé la faille de cette façon.

Monaco équipe la plus performante

C'est toutefois le total le moins élevé du championnat, très loin des huit têtes victorieuses de Monaco, ou des sept de Toulouse et Lille. Les autres formations peu performantes comme Rennes et Paris (deux), mais aussi Lorient, Nice, Le Havre, Strasbourg et Nantes (trois) ont toutes fait mieux que les hommes de Pierre Sage.

Malgré la grande taille des défenseurs (Duje Caleta-Car et Dejan Lovren, en plus de O'Brien, pour ceux qui ont joué le plus), il s'avère que l'actuel 13e de L1 trouve peu la faille sur corner ou coup franc. Il faut néanmoins ajouter qu'à l'image de la frappe de Maxence Caqueret à Montpellier dimanche (1-2), il parvient à être décisif sur les seconds ballons.