Dominateur pendant la première mi-temps, Lille a subi les assauts de l’OL en deuxième. À la suite du nul (1-1), Aïssa Mandi a concédé que les Lyonnais avaient été supérieurs après la pause.

On peut avoir pris la foudre durant 45 minutes et repartir de son déplacement avec une certaine frustration. C’est exactement le sentiment que semblent avoir ressenti les joueurs de l’OL vendredi soir au moment de rentrer sur Lyon. Arracher un nul à Lille reste un bon point, mais après être passés proches de la correctionnelle, les Lyonnais ont mis les ingrédients qu’il fallait pour recoller au score et pourquoi pas l’emporter. Il aurait fallu pour cela égaliser bien plus tôt et non à la 91e minute grâce à Malick Fofana.

Dominé en première, l’OL a appuyé sur l’accélérateur en deuxième et a fait mal au LOSC, comme l’a concédé Aïssa Mandi. "Il y a de gros noms et ils ont fait le nécessaire pour nous mettre en danger. Il faut parfois le reconnaitre. On n’a pas mal fait les choses, ni levé le pied, mais ils ont simplement été meilleurs que nous, a concédé le défenseur algérien. Ils ont mieux sorti les ballons, ont eu énormément d’occasions. C’est Lyon, avec beaucoup de grandes individualités. Ils ont été meilleurs. On a fait des choses que l’on peut et que l’on doit corriger, mais ils ont été supérieurs à nous, c’est tout."

"On n'a pas tué le match"

Ce n’est pourtant pas vraiment le scénario qu’auraient imaginé les supporters présents à Pierre Mauroy vendredi soir. Avec deux montants touchés et l’ouverture du score de Jonathan David, on ne donnait pas cher de la peau des Lyonnais. C’est peut-être à ce moment-là que les choses ont basculé. "Le seul regret, c’est de ne pas avoir tué le match en première mi-temps, a poursuivi Mandi. On a été largement supérieur à eux. On s’est créé énormément d’occasions et on en a concédées très peu. Le seul regret, c’est vraiment de ne pas avoir tué le match." Finalement, chacun a eu sa période, et les deux équipes ressortent frustrées.