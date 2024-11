Pierre Sage, coach de l’OL, réconforte Malick Fofana et Georgres Mikautadze (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

Malade et entré pour seulement quelques minutes à Lille, Georges Mikautadze a vécu du banc la première mi-temps de l’OL. L’attaquant a mis en avant le discours de Pierre Sage à la pause.

Avec un doublé contre Auxerre, Georges Mikautadze aurait aimé enchaîner. Malheureusement, une maladie durant la semaine a freiné sa préparation. Bien que présent à Lille vendredi soir, le Géorgien s’est contenté de quelques minutes de jeu malgré la prestation compliquée d’Alexandre Lacazette. Pierre Sage a justifié ce choix après le nul (1-1) mais l’entraîneur lyonnais avait déjà pas mal de soucis à revoir. Après la prestation "indigne" de ses joueurs en première mi-temps, le natif de Lons-le-Saunier a encore dû hausser la voix dans les vestiaires. "Le coach a parlé et a remis en place certaines choses. Il ne fallait pas continuer comme ça, autrement on n’allait pas y arriver, a déclaré Mikautadze après le match. On n’allait pas prendre de points. Rentrer dans les duels et montrer qu’on est une bonne équipe parce que c’est le cas."

"De meilleures intentions en deuxième mi-temps"

Il y en avait une aussi en face et l’OL "s’est fait dominer" par le LOSC pendant 45 minutes. Comment expliquer un tel visage alors que les Lyonnais étaient attendus au tournant ? Pierre Sage n’a pas la réponse, même s’il avait déjà craint ces symptômes durant l’échauffement. Du banc, Georges Mikautadze a, lui aussi, remarqué que ses coéquipiers "n’ont pas réussi à rentrer dans ce match", mais a souligné "les meilleures intentions en deuxième qui nous permettent de marquer et de prendre un point."