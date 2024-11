L’OL Futsal veut stopper l’hémorragie à la maison

Largement battu par la lanterne rouge le week-end dernier, l’OL Futsal a enchaîné une quatrième défaite de suite. Ce samedi (16h), les joueurs de David Touré affrontent Cœur de Sambre Futsal, deuxième de la poule B.

L’insouciance n’a pas duré bien longtemps dans l’apprentissage du haut niveau. Après une victoire inaugurale et un nul, l’OL Futsal déchante depuis. Les quatre points acquis en deux matchs restent le total qu’affichent les Lyonnais après six journées. Les joueurs de David Touré restent en effet sur quatre revers de suite dans ce championnat national de D2. Et plus que les trois premières, c’est certainement celle de la semaine dernière qui a fait le plus mal aux têtes. Aussi bien au niveau du score que de l’adversaire qui l’a infligée. Avec zéro point au compteur avant la rencontre, le Stade Beaucairois représentait une belle opportunité de reprendre des points.

Cœur de Sambre Futsal, deuxième de la poule B

Finalement, l’OL a subi une vraie claque (8-1) et pointe à la 7e place (sur 10) avec un goal-average largement négatif désormais (-10). La semaine a donc servi à remettre les têtes à l’endroit afin d’aborder au mieux ce nouveau rendez-vous de championnat à la maison. Seulement, après la lanterne rouge, c’est un morceau bien différent qui se déplace ce samedi (16h) à Vaulx-en-Velin. Le Cœur de Sambre Futsal est actuellement deuxième au classement avec 15 points et ressemble à une montagne compliquée à gravir. Mais l’OL Futsal ne veut pas d’une cinquième défaite de rang… Il va falloir serrer les lignes pour y parvenir.