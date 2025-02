L’OL réagit aux propos de Ravanelli (OM) sur Grosso et Textor

John Textor, Laurent Prud’homme et Michael Gerlinger lors d’OL – Valenciennes (Photo by Romain Biard / Isports / DPPI via AFP)

Samedi soir, l’OL a été une nouvelle fois au centre des discussions avant Auxerre - OM. Fabrizio Ravanelli, conseiller du président Longoria, n’a pas manqué de critiquer John Textor en faisant référence à l’attaque subie par Fabio Grosso. Par l’intermédiaire de Laurent Prud’homme, l’OL a jugé ces paroles indécentes.

En ce jour d’OL - PSG, tous les regards sont tournés vers John Textor et Nasser Al-Khelaïfi après leur passe d’armes de ces derniers mois ressortie depuis quelques jours. Seulement, les propos du président lyonnais ne se sont pas limités à la liaison Lyon - Paris. Tout le football français a été invité à réagir et notamment du côté de l’OM. Car, dans sa bataille pour changer le football français, Textor n’a pas manqué d’égratigner Pablo Longoria. Des propos qui ne sont pas passés sur la Canebière. Avant de s’en prendre à l’arbitre après le match à Auxerre, Fabrizio Ravanelli avait déjà eu certains mots à l’encontre de John Textor avant le coup d’envoi.

"Le président Textor vient d'arriver dans le foot et il ne devrait pas se permettre de juger les clubs et notre président. Il devrait d'abord balayer devant sa porte. Quand il est venu l'an passé à Marseille, son entraîneur (Fabio Grosso) a été blessé (à un œil) mais il voulait quand même jouer le match. Il a donc manqué de respect à son entraîneur alors que notre président ne voulait pas le jouer et était proche de lui. Cette année, quand il est venu à Marseille dans le bureau du président, il n'a pas dit bonjour à tout le monde, et ça, c'est l'éducation et le respect. C'est ce qui compte dans la vie", a pesté le conseiller du président de l’OM au micro de DAZN.

"Des arguments maladroits et indécents"

Qu’on le veuille ou non, les propos de John Textor sur les droits TV et la gouvernance dans le championnat de France ont créé une vague de réaction et de contestation. Seulement, pour la première fois, l’OL s’est permis de répondre, face à l’utilisation de l’attaque contre le bus lyonnais et Fabio Grosso la saison dernière. Sur son compte personnel X, le DG lyonnais Laurent Prud’homme a jugé "l'argument sur Fabio Grosso sacrément maladroit et particulièrement indécent, d'autant plus que les coupables ne seront jamais jugés…"