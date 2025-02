OL - PSG : pas de confrontation Textor - Al-Khelaïfi ?

John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après les révélations de la semaine, la rencontre entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi était forcément attendue pour OL - PSG. Elle pourrait ne pas avoir lieu, le président qatari n’étant pas certain d’être à Décines ce dimanche soir.

À l’heure de fêter les 130 ans du cinéma ce dimanche, c’est un vrai western qui s’est joué durant toute la semaine de cet OL - PSG. Suite aux révélations de France 2 et de L’Équipe sur la réunion des droits TV du 14 juillet dernier, l’antagonisme entre John Textor le "cowboy" et Nasser Al-Khelaïfi le "tyran" est reparti de plus belle. Le propriétaire américain de l’OL a multiplié les sorties contre son homologue et le PSG et cela a forcément donné un peu de piquant à cette affiche qui en a perdu au niveau sportif. Était-ce une bonne stratégie d’énerver quelque peu les Parisiens avant la rencontre ? Seul le résultat final apportera une réponse aux Lyonnais.

Al-Khelaïfi encore à Doha samedi

Quoi qu’il en soit, cette semaine de révélations avait donné un certain attrait à cet OL - PSG dominical. Tout le monde n’attendait que la suite du western avec comme scène principale la rencontre de John Textor et Nasser Al-Khelaïfi dans les entrailles du Parc OL. Malheureusement, il se pourrait bien que les deux présidents ne se croisent pas ce dimanche, comme rapporté par L’Équipe. Retenu à Doha pour la finale du tournoi de tennis, le président de PSG ne savait pas encore s’il serait présent ou non à Décines ce dimanche, ne prenant qu’une décision dans la matinée.