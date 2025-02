Le PSG veut "confisquer le ballon" à l’OL

Sur une série de quatre victoires consécutives contre l’OL et invaincu en Ligue 1, le PSG fait peur. Néanmoins, Luis Enrique se méfie du visage lyonnais sous Paulo Fonseca.

L’écart de points est déjà bien conséquent. Entre l’OL et le PSG, il n’est plus question de savoir si la formation lyonnaise peut contrarier les plans parisiens et relancer la Ligue 1, comme en décembre dernier. Vingt points sépareront les deux équipes au moment du coup d’envoi ce dimanche à 20h45. Pourtant, dans le vestiaire rhodanien, l’envie de faire tomber le leader parisien pour la première fois de la saison en Ligue 1 est bien présente. Il en faudra bien plus pour faire tomber le PSG, même si Luis Enrique a joué la carte du politiquement correct, samedi face à la presse. "Lyon est une équipe sans aucun doute qui est une des meilleures équipes de France, une des plus techniques. Qui joue très bien en Europe. Ce sera un match très compliqué. Avec Fonseca, ils vont avoir ce déclic pour s’améliorer."

Tuer le suspense rapidement comme lors des derniers affrontements

Dans la capitale, on espère que ce déclic n’arrivera pas ce dimanche. Toutefois, le PSG débarque à Décines le plein de confiance et de certitudes. Plus que la correction infligée à Brest (7-0) en milieu de semaine en Ligue des champions, les coéquipiers de Bradley Barcola sont sur la pente ascendante collectivement. C’est d’ailleurs ce collectif qui impressionne et qui sera une des clés d’une réussite parisienne au Parc OL. "Il y aura plusieurs défis à relever : le premier, c'est de leur prendre le ballon. Quand ils ont le ballon, c'est une équipe armée et dangereuse. On a déjà joué contre eux plusieurs fois, on a besoin d'avoir un haut niveau." Sur les dernières sorties contre l’OL, le PSG avait tué tout suspense très rapidement dans les matchs. Luis Enrique espère poursuivre sur cette série.