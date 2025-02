OL : Akouokou, près d’un an plus tard

Pour la première fois de la saison, Paul Akouokou va participer à la préparation du match contre le PSG. Le milieu n’avait plus été retenu dans un groupe de l’OL depuis le 9 mars 2024.

La présence est avant tout anecdotique, mais ce week-end, Paul Akouokou va enfin pouvoir se considérer comme un football à part entière. Non pas qu’il n’en soit pas un depuis le début de la saison, mais une fois arrivé le vendredi ou le samedi, le milieu savait très bien que la préparation d’un match de l’OL n’était pas pour lui. Non-retenu par Pierre Sage sur la première partie de saison, Akouokou a vu Paulo Fonseca lui accorder un peu plus d’estime ces dernières semaines. Cela s’est caractérisé samedi avec une présence dans le groupe lyonnais pour la réception du PSG, ce dimanche. À 20h45, l’Ivoirien devrait logiquement prendre place sur le banc au Parc OL et c’est un petit événement en soi.

Inscrit également en Ligue Europa

Recruté dans un vent de panique à l’été 2023, Paul Akouokou a certainement reçu plus de railleries qu’il n’a joué de matchs avec l’OL. Si Laurent Blanc lui a accordé la moitié de ses matchs et la grande majorité de ses minutes, l’ancien du Real Betis n’a pas trouvé grâce aux yeux de Pierre Sage malgré 80 minutes lors des deux premiers matchs du coach sur le banc de l’OL. Derrière ? Un long chemin de croix avec seulement neuf minutes disputées depuis un an. Non-inscrit sur la liste de Ligue Europa pour la première phase, Paul Akouokou a pu profiter des départs de l’hiver pour réapparaitre aux yeux des observateurs. Avec Fonseca, il va connaitre son premier groupe professionnel depuis bientôt presque un an. C’était le 9 mars 2024 lors d’un déplacement victorieux à Lorient…