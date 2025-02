Ligue 1 : pour l'OL, une invincibilité à domicile à préserver

La joie des joueurs de l’OL après le but de Tolisso contre Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Invaincu depuis sept rencontres à domicile en Ligue 1, l'OL se mesure au PSG dimanche (20h45). Un gros test en perspective.

Pour l'OL d'abord, puis Paulo Fonseca ensuite, la réception de Paris dimanche (20h45) servira de test à plus d'un titre. Si le Portugais ne veut pas entendre parler de rencontre décisive pour ce choc, sûrement à raison, il s'agit bien d'une confrontation importante. Le PSG sera bien entendu favori, mais portés par leur public, dans un stade à guichets fermés, les Lyonnais aimeraient être les premiers cette saison à faire tomber le leader au niveau national.

8 matchs sans défaite à domicile toutes compétitions confondues

Au-delà de l'aide des supporters, il y a aussi une certaine dynamique à domicile qui s'est créée. On voit que les Rhodaniens n'ont pas perdu à la maison en championnat depuis la venue de Marseille en septembre (2-3). Depuis, ils ont enchaîné sept parties sans défaite chez lui (deux nuls et cinq victoires). Si l'on se concentre sur l'ensemble des compétitions, on voit que Besiktas est la dernière formation à être venue gagner à Décines au mois d'octobre (0-1).

Entre temps, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont enchaîné cinq succès et trois partages des points dans leur enceinte. Voilà un peu sur lequel l'ancien entraîneur de l'AC Milan pourrait insister dans les vestiaires. Face à une équipe parisienne qui semble sûre de ses forces, chaque aspect positif va compter.