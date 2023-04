OL - Académie : le programme du week-end

En ce week-end de Pâques, les tournois sont mis à l’honneur chez les plus jeunes. Néanmoins, la réserve de l’OL a un gros rendez-vous à Alès ce samedi (19h).

Qui dit week-end de Pâques, dit souvent tournoi pour les jeunes footballeurs en herbe. L’OL et son Académie n’échappent pas à la tradition où l’objectif n’est pas de chercher les œufs, mais d’aller le plus haut possible. Les U12 et les U13 disputent depuis mercredi et jusqu’à ce samedi des tournois, respectivement en Espagne et au Portugal. Chez les U14, c’est du côté de Sens que la génération 2009 a pris la direction depuis vendredi avec le fameux Tournoi TSF qui est presque une institution dans la catégorie.

Les jeunes Lyonnais ont été placés avec le FC Nantes, Porto et Auxerre dans leur poule. Les Canaris, mauvais souvenir chez les pros, sont aussi au programme des U16 de Nicolas Munda. Pendant qu'Enzo Molebé joue le Tournoi de Montaigu avec l’équipe de France U16, la formation lyonnaise joue, elle, le tournoi des clubs de Montaigu en ce week-end pascal. Elle affronte Nantes, Anderlecht et une sélection de Vendée pour une place en demi-finale.

Un quart de finale de Coupe pour la réserve féminine

Les tournois mis de côté, il y a quand même des matchs à enjeux au sein de l’OL Académie ce week-end. À commencer par le déplacement de la réserve de Gueïda Fofana ce samedi. Après leur large victoire (5-0) contre Louhans-Cuiseaux et avant de recevoir l’AS Saint-Priest, les Lyonnais se déplacent à Alès à 19h. Dans le sud de la France, la victoire est aussi obligatoire contre un concurrent direct qui pourrait se retrouver alors à cinq points. Dans sa quête du maintien, l’OL sait qu’il la joue sur ces trois matchs en trois semaines.

Pendant que les U19 d’Eric Hély tenteront de finir la saison positivement avec la réception de Bourg-en-Bresse dimanche (15h) à Meyzieu, la réserve féminine a un billet pour le dernier carré à aller chercher. Invaincues en championnat, les Lyonnaises affrontent Clermont en quarts de finale de la Coupe LAuRA. Un remake de la finale de la saison dernière pour Antoine Capinielli et ses joueuses. Coup d’envoi à 17h ce samedi en Auvergne.