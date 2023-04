OL : Däbritz prend le meilleur sur les Pays-Bas, Cayman en échec

Sara Däbritz lors du match amical entre l’Allemagne et les Pays-Bas (Photo by Marcel van Hoorn / ANP / AFP) / Netherlands OUT

Dans le duel entre les Pays-Bas et l’Allemagne mettant aux prises quatre Lyonnaises, ce sont les Allemandes qui ont pris le meilleur. Dzsenifer Marozsan n’est pas entrée en jeu.

Comme annoncé, le jubilé de Dzsenifer Marozsan aura bien lieu le 11 avril face au Brésil. Retenue dans la sélection allemande suite à l’annonce de sa retraite internationale, la meneuse de l’OL a été préservée vendredi contre les Pays-Bas. Dans ce duel de Fenottes qui se tenait au Fortuna Sittard Stadion, elles n’ont été que trois Lyonnaises à fouler la pelouse, Marozsan se contentant de regarder le spectacle du banc. Dans la bataille du milieu qui s’est jouée entre Sara Däbritz d’un côté et Daniëlle van de Donk et Damaris de l’autre, c’est l’Allemande qui en est sortie victorieuse. Grâce à un but de Sydney Lohmann, la nation germanique s’est imposée sur la plus petite des marges (1-0). Pendant que l’Allemagne affrontera le Brésil le 11 avril, les Pays-Bas affronteront la Pologne.

Janice Cayman aura elle aussi un deuxième match amical avec la Belgique mardi prochain. L’occasion pour les Red Flames de se rattraper après le revers subi vendredi contre l’Autriche. Brassard autour du bras, la Lyonnaise et sa sélection avaient pourtant tout bien fait en menant 2-0 après des buts à la 57e et 61e. Malheureusement, Cayman a relancé l’Autriche avec un csc à 12 minutes de la fin. S’en sont suivis deux autres buts autrichiens (84e, 90+5e) pour une victoire autrichienne inespérée.