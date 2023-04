OL : le boycott des Bad Gones "compris" dans le vestiaire

Face à la situation sportive de l’OL qui s’est dégradée depuis mercredi soir, les supporters du virage nord ont appelé au boycott du match OL - Rennes. Corentin Tolisso et Laurent Blanc comprennent cette décision même s’ils la regrettent.

Il fallait s’y attendre. La saison dernière avait déjà donné un aperçu de ce que la situation sportive pouvait entraîner dans les tribunes du Parc OL. Deux jours après l’élimination en Coupe de France, les Bad Gones et le Kop Virage Nord n’ont pas tardé à communiquer sur leur position pour le rendez-vous dominical de Ligue 1 contre Rennes (13h). Entre le week-end de Pâques et la débâcle nantaise, il n’en fallait pas plus pour les voir renoncer à ce match de la 30e journée. "Malgré le soutien populaire, malgré les déclarations d'avant-match, malgré l'opportunité d'adoucir la note d'une saison ratée et de remporter un trophée après 11 ans de disette, notre équipe n'a pas été à la hauteur de l'événement", précise le groupe de supporters qui regrette avant tout la "purge collective" à la Beaujoire.

Dimanche, l’OL attend dans les chiffres 40 000 spectateurs. Le compte réel en sera bien loin avec cette absence des Bad Gones même si, en qualité d’abonnés ils seront quand même comptabiliser. Quand des sifflets étaient attendus, c’est finalement l’indifférence qui a été choisie pour faire réagir. Interrogé sur la question, Corentin Tolisso a assuré "comprendre. Ils ne s’attendaient pas à ce qu’on en soit là à ce moment de la saison, qu’on se fasse sortir de Coupe alors qu’on était, on va dire, les favoris dans le sens où on est l’OL. On espérait gagner cette coupe et ils sont logiquement déçus. Ils s’attendaient à mieux de notre part."

Comme son milieu de terrain, Laurent Blanc a mis en avant le ras le bol de ces supporters face à la situation sportive, "ça fait un moment qu’ils souffrent, qu’ils sont en première ligne." Néanmoins, à l’heure où l’OL continue toujours de croire un avenir européen avec le championnat, le soutien n’aurait pas été de trop contre la bande à Bruno Genesio selon Corentin Tolisso. "C’est dommage pour nous parce qu’on préfère jouer devant un stade plein avec des supporters. Le fait qu’ils ne soient pas là est une chose négative pour nous mais il faudra faire avec." Même son de cloche chez Blanc. "Je le dis souvent, on a besoin des supporters. C'est dommage d'en arriver là, mais c'est leur décision."