Ce week-end, les U17 lyonnais ont fait un très grand pas vers les play-offs en gagnant à Nancy (3-0). Retrouvez les résultats du week-end au sein de l’OL Académie.

Les illusions perdues. Elles n’étaient déjà plus très présentes au sein des U19 mais le revers à Sochaux (2-0) dimanche a sonné le glas de derniers espoirs lyonnais de pouvoir accrocher les play-offs. Tout sauf une surprise au regard de la saison et Eric Hély s’était fait une raison depuis bien longtemps. Tous les espoirs de titre national chez les garçons vont donc reposer sur Amaury Barlet et ses U17.

Dimanche, les jeunes Lyonnais ont fait un pas encore plus grand vers les play-offs en prenant le meilleur sur Nancy (3-0) grâce à Pedro Vanga (67e), Boura (80e) et Molebé (87e). En battant le club lorrain, l’OL a désormais trois points d’avance sur Strasbourg en tête de son groupe et mathématiquement, il ne peut plus être rattrapé par le FC Metz qui compte neuf points de retard à trois journées de la fin et une différence de but négative par rapport aux Lyonnais.

Les U16 s'offrent le derby contre Saint-Etienne (4-1)

Le contrat est donc rempli pour les U17 qui vont maintenant pouvoir préparer de la meilleure des manières la phase de play-offs et éviter de faire la même erreur que la saison dernière. La course au titre national, les U19 féminine sont lancées dedans depuis huit journées. Elles sont toujours en course après leur facile succès dimanche contre Nantes (4-1). Liana Joseph s’est offert un doublé (33e, 59e). Malgré ce succès, les Lyonnaises accusent toujours deux unités de retard sur le PSG.

Mais, à moins d’une contre-performance contre Le Havre le 30 avril prochain pour l’avant-dernière journée, le sort de cette phase Elite se jouera le 7 mai prochain à Meyzieu pour le duel contre les Parisiennes. Du côté de la réserve féminine, ce fut un nouveau week-end offensif. Avec notamment Alyssia Paljevic dans les buts, l’OL n’a fait qu’une bouchée de Cebazat (8-0) et poursuit son invincibilité dans ce championnat de Régional 1 (19V, 1N).