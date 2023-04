Alexandre Lacazette célébrant son 150e but avec l’OL contre Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Auteur de son 119e but en Ligue 1 vendredi, Alexandre Lacazette est le troisième joueur le plus prolifique en championnat au 21e siècle pour un même club. Dans un top 10 dominé par le PSG, l’OL place deux joueurs avec Juninho et ses 75 buts.

Cette saison du retour n’a pas été celle attendue collectivement pour Alexandre Lacazette. L’attaquant lyonnais en est le premier déçu et n’hésite pas à le dire depuis l’élimination en Coupe de France. Individuellement, cette campagne a été bien plus prolifique pour le Lyonnais. En difficulté la saison dernière à Arsenal, Lacazette a rappelé pour son retour entre Rhône et Saône qu’il reste un pur buteur. Avec 19 buts, il se tire la bourre avec Kylian Mbappé et Jonathan David (20) et cela devrait durer jusqu’à la fin de l’exercice.

En empilant les buts, Alexandre Lacazette a également inscrit un peu plus son nom dans l’histoire de l’OL. Devenu deuxième meilleur buteur de l’histoire du club, le capitaine lyonnais a aussi fait son entrée sur le podium en Ligue 1. En marquant sur penalty contre Toulouse, il a dépassé Serge Chiesa avec 119 buts inscrits dans le championnat de France derrière Fleury Di Nallo et Bernard Lacombe. Ce total lui permet également d’être l’un des joueurs les plus prolifiques pour un même club en Ligue 1 au 21e siècle.

Dans un classement dominé par le PSG avec 5 joueurs sur 10 noms, Lacazette se retrouve troisième derrière Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Il n’est malgré tout pas le seul joueur de l’OL présent dans ce classement. Dans un rôle reculé par rapport aux autres, Juninho occupe la 9e place avec 75 buts en Ligue 1 avec l’OL depuis le début des années 2000.