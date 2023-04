Les joueurs de l’OL célébrant le but de Bradley Barcola contre le PSG (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Grâce à un csc toulousain dans les dernières minutes, l’OL a empoché un troisième succès de suite. Ce but en fin de match vient s’ajouter à une longue liste depuis le début de la saison.

À force de rater des occasions ou de se casser les dents sur la défense adverse, on s’est dit que l’OL allait une nouvelle fois regretter de ne pas avoir puni son adversaire. Qu’il allait rentrer avec ce sentiment de gâchis de ne pas avoir pris trois points dans la course à la 5e place. Finalement, à force de pousser, les Lyonnais ont entraîné des erreurs dans le camp toulousain et Gabriel Suazo a offert sur un plateau une offrande que n’attendait pas Rayan Cherki. Avec Costa en buteur malheureux dans la foulée, l’OL peut remercier la défense de Toulouse pour les trois points en fin de match (1-2) et un espoir européen toujours présent.

Avec ce CSC à deux minutes de la fin, l’OL a inscrit son 12e but de la saison dans les quinze dernières minutes d’un match. Seuls le PSG (19) et Lille (15) ont fait mieux depuis 31 journées. Dans le money-time, les Lyonnais arrivent à marquer. Mais mathématiquement, qu’est-ce que cela change ? Vendredi, deux points de plus, mais sur le reste de la saison, seulement cinq. Pas vraiment des buts qui inversent la physionomie d’un match, mais au Stadium, Laurent Blanc et les supporters étaient bien contents de voir le ballon entrer dans le but toulousain.