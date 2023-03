OL : "Les rôles n'étaient pas assez clairs" entre Maurice et Juninho

Thiago Mendes entouré de Juninho, Jean-Michel Aulas et Florian Maurice (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Ancien chef du recrutement à l’OL, Florian Maurice a vu débarquer Juninho comme directeur sportif en 2019. Une cohabitation difficile qui a poussé l’ancien attaquant à partir un an après.

Dans deux semaines, il fera son retour au Parc OL. Depuis son départ de l’OL en 2020, Florian Maurice a déjà eu l’occasion de revenir entre Rhône et Saône dans le costume de directeur sportif du Stade Rennais. S’il ne l’a jamais revendiqué publiquement, il aurait aimé que ce rôle lui soit proposé de son temps passé à l’OL, son "club de cœur". Malgré de bons états de service en qualité de membre de la cellule du recrutement lyonnais puis chef de cette même cellule entre 2009 et 2020, Maurice n’a jamais reçu l’appel de Jean-Michel Aulas pour lui proposer ce poste qu’il occupait finalement officieusement avec Bruno Genesio à ses côtés. "Le timing et les conditions n’étaient peut-être pas les bonnes pour que le président me propose le poste", avoue-t-il aujourd’hui dans les colonnes du Progrès.

"Le président m'a allumé après mon départ"

Face à la gronde des supporters depuis plusieurs mois et les demandes de départ de Bruno Genesio, le président lyonnais avait préféré jouer sur la corde sensible. Pour calmer tout son monde, Jean-Michel Aulas avait convaincu Juninho de revenir à l’OL à l’été 2019 en qualité de directeur sportif. Une nomination qui a forcément eu des conséquences sur le rôle joué par Florian Maurice jusqu’ici.

Entre les deux anciens joueurs, la relation n’a pas été des plus fructueuses et l’ancien international français le regrette désormais. "Le président avait tout à fait le droit de choisir de faire venir Juninho, et cela aurait pu mieux marcher entre Juni et moi. Les choses n’étaient pas assez claires sur les rôles de chacun. Quand j’ai décidé de partir, j’aurais sans doute dû agir de façon différente dans ma sortie, mais j’estimais que c’était le moment pour moi."

Comme il le fait aujourd’hui avec Juninho, le président Aulas n’avait que moyennement gouté au départ de Maurice. Si les choses se sont aplanies à présent, Maurice compte bien jouer un mauvais tour à l’OL dimanche 9 avril.