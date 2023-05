OL, Aulas, Textor : TKYDG avec Nicolas Puydebois

Ce mardi, émission spéciale "Tant qu'il y aura des gones". Comme à son habitude, TKYDG est revenu sur l'actualité qui entoure l'Olympique lyonnais. Au programme du jour, la mise en retrait de Jean-Michel Aulas à la tête de l'OL et les nouvelles envies apportées par John Textor.



Jour férié oblige, émission spéciale de "Tant qu'il y aura des gones" ce mardi concernant l'actualité agitée autour de l'Olympique lyonnais. En direct du Parc OL, pas d'invité, mais les fidèles Razik Brikh et Nicolas Puydebois étaient bien présents pour parler de la nouvelle qui a secoué le monde du football français : le départ de Jean-Michel Aulas à la présidence de l'Olympique lyonnais. L'homme qui a dirigé l'OL durant près de 36 années, a reçu un grand nombre de soutiens de la part de différentes personnalités publiques depuis lundi.

L'émission du jour a exceptionnellement débuté plus tard à cause de la conférence de presse de John Textor. C'est surtout une discussion entre le présentateur et le consultant de TKYDG à propos d'Aulas et Textor qui a animé l'émission.