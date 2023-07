L'OL va défier un club amateur pour lancer sa préparation

Les joueurs de l’OL fêtant le premier but contre Reims (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

L'OL affronte De Treffers pour son premier match de préparation, ce vendredi à 19 h 00. Les Hollandais évolue au plus haut niveau amateur.

L'OL affronte De Treffers, club amateur hollandais, pour entamer sa préparation en vue de la saison 2023-2024. Arrivés, dimanche aux Pays-Bas, les Lyonnais ont vécu cinq jours de stage intensif sous de forte chaleur. La rencontre face au dernier cinquième de Jack's League permettra aux hommes de Laurent Blanc de se jauger une première fois, un peu plus d'une semaine après la reprise de l'entraînement. C'est la troisième année consécutive que le septuple champion de France commence sa saison face à un adversaire de niveau inférieur.

L'OL change ses habitudes

Lors des deux précédentes pré-saisons, l'OL avait affronté Bourg-en-Bresse pour ses premiers matchs amicaux. Lors de l'été 2021, pour son premier match sur le banc lyonnais, Peter Bosz s'était imposé 5-1 au stade Pierre Rajon de Bourgoin. Le technicien hollandais avait réalisé une revue de son effectif qui avait permis à Bradley Barcola d'inscrire son premier but avec l'équipe première. La saison suivante, Lacazette ne met que sept minutes pour inscrire son premier but pour son retour. Irvyn Lomami marque à son tour son premier but avec le groupe professionnel, lors d'une victoire 4-2 face au FCBBP, au stade Marcel Verchere.

Laurent Blanc devrait donner du temps de jeu à un maximum de joueurs pour ce premier match amical face à un tout nouvel adversaire. Idéal pour se mettre en confiance avant d'affronter Manchester United en Écosse, mercredi prochain.