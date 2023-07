Nicolas Tagliafico, champion du monde avec l’Argentine (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Avec seulement deux joueurs participant à la Coupe du monde au Qatar, l’OL est loin d’avoir été représenté l’hiver dernier. Grâce au parcours de Nicolas Tagliafico, le club lyonnais va malgré tout toucher un peu plus de 800 000$.

En Australie et en Nouvelle-Zélande, l’OL sera en force. Pour la Coupe du monde féminine, le club lyonnais sera fortement représenté avec pas moins de 14 joueuses participant au tournoi. Un total qui change avec celui observé huit mois plus tôt au Qatar. Pour la Coupe du monde des garçons, seuls Nicolas Tagliafico et Karl Toko-Ekambi avaient pris la direction du pays du Golfe pour le grand rendez-vous de la fin d’année 2022.

Quand l’OL était un réservoir à internationaux il y a encore quelques années, la décote a été totale pour le Mondial 2022. Heureusement, le club lyonnais a pu être présent jusqu’au bout grâce à Tagliafico. Sacré champion du monde après la victoire contre la France, le latéral gauche a porté haut les couleurs lyonnaises et rapporté aussi quelques milliers d’euros à son club.

À raison de 10 950$ quotidien par joueur, l’OL va récolter au total 807 594$ avec les présences de Tagliafico avec l’Argentine et Toko-Ekambi avec le Cameroun. Un virement qui est loin de jouer dans la même cour que le PSG. Face à sa pléiade d’internationaux, le club parisien a touché un peu moins de quatre millions d’euros de la part de la FIFA. Preuve du déclassement lyonnais, le Stade Rennais a touché presque le double de l’OL avec 1 598 763$.