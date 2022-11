OL - Le Havre : Horan de retour comme titulaire

Sur le banc contre Guingamp avant la trêve, Lindsey Horan retrouve son costume de titulaire ce dimanche face au Havre (16h).

La trêve internationale est terminée et les Fenottes doivent revenir aux choses sérieuses. Une réaction est attendue ce dimanche face au Havre (16h) après le nul à Guingamp lors du dernier match (0-0). Pour cela, Sonia Bompastor s'appuie entre autres sur l'une des meilleures joueuses lyonnaises cette saison, Lindsey Horan. Remplaçante en Bretagne, l'Américaine retrouve un rôle de titulaire.

Trois changements dans le 11

Deux autres changements par rapport au 11 aligné début novembre, Vanessa Gilles laisse sa place à Alice Sombath derrière et devant, Melvine Malard a été préférée à Vicki Becho. Pour le reste, la composition est plutôt classique au vu des absentes. Janice Cayman, Wendie Renard et Perle Morroni composent le reste de la défense. Au milieu, Horan est associée à Amandine Henry et à Daniëlle van de Donk. Enfin, on retrouve Signe Bruun et Delphine Cascarino sur la ligne offensive.

La composition de l’OL contre Le Havre : Endler - Cayman, Sombath, Renard (cap), Morroni - Henry, Horan, van de Donk - Cascarino, Bruun, Malard

Plus d'informations à suivre...