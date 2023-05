Avec le dernier match de l'année au Parc OL le 27 mai, le Kop Virage Nord et les Bad Gones souhaitent rendre à Jean-Michel Aulas, un ultime hommage.

Le 27 mai prochain, l'Olympique lyonnais reçoit le Stade de Reims dans le cadre de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. À cette occasion, le Kop Virage Nord ainsi que les Bad Gones souhaitent organiser une communion avec tout le stade pour saluer le travail de Jean-Michel Aulas à la tête de l'OL. "Et c'est à tout le Kop Virage Nord, et nous espérons tout le Stade, de rendre hommage et remercier Jean-Michel Aulas lors du dernier match à domicile contre Reims le samedi 27/05."

Une année 1987 encrée

Créé en 1987, les Bad Gones ont rejoint les tribunes de Gerland en même temps que Jean-Michel Aulas, un jeune entrepreneur qui a permis à l'OL de briller en France et en Europe. Cette année charnière dans l'histoire du club unie les deux parties, et dans leur communiqué, les fidèles supporters lyonnais n'ont pas hésité à exprimer leur admiration envers Aulas et ses travaux durant près de 36 ans. Au sein de leur message, ils ont aussi avoué avoir été surpris par le "timing" de cette annonce. "Cela arrive peut-être bien plus vite qu'initialement et d'une façon assez surprenante."