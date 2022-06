OL : touché à un doigt, Paquetá va être opéré

Lucas Paqueta et José Fonte (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Blessé à un doigt en faisant du cerf-volant, Lucas Paquetá a indiqué sur ses réseaux sociaux qu'il allait devoir être opéré dans les prochaines heures.

Comme l'ensemble de ses coéquipiers lyonnais, Lucas Paquetá est attendu à la reprise de l'entraîneur le 2 juillet. D'ici-là, le milieu offensif va devoir se faire opérer à la main après un accident domestique. Alors qu'il jouait au cerf-volant, le numéro 10 s'est blessé à un doigt comme il l'a indiqué sur ses réseaux sociaux.

Une opération pour éviter des complications

Néanmoins, rien de très grave a priori pour le Brésilien. "Se souvenir des jeux d'enfants a aussi ses conséquences. J'ai fait du cerf-volant et je me suis coupé le doigt. Tout va bien, mais pour éviter tout problème de mouvement à l'avenir, je vais subir une petite opération demain", a-t-il raconté. Sur la photo que l'ancien Milanais a postée, on voit sa main gauche bandée, notamment au niveau du pouce.