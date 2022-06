Jimmy Briand (ex-OL) est contraint de quitter Bordeaux

(Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

L'ancien Lyonnais Jimmy Briand vient d’annoncer son départ de Bordeaux. D’après lui, David Guion, le coach des Girondins, ne souhaitait pas le prolonger.

Clap de fin à Bordeaux pour un ancien Lyonnais qui bénéficie toujours d’une belle cote de popularité dans le Rhône. Passé par l’Olympique lyonnais entre 2010 et 2014, Jimmy Briand avait rebondi à Hanovre, puis à Guingamp, avant de poser ses valises en Gironde depuis 2018. Mais alors que les Girondins ne savent pas encore dans quel championnat ils évolueront la saison prochaine, Gérard Lopez, le président bordelais, a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de l’ex-attaquant de l’OL, qui arrivait à son terme cet été.

C’est d’ailleurs le principal intéressé, Jimmy Briand en personne, qui a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. "C’est avec une certaine déception que je vous annonce que le club (le coach) ne souhaite pas me prolonger comme joueur. Comme toujours durant les quatre saisons passées aux Girondins, je me plie aux décisions et aux choix sans faire de vagues", a précisé Briand sans cacher son amertume vis-à-vis de son ex-entraîneur. Si l’on se fie aux propos du héros lyonnais de novembre 2013 à Saint-Etienne, il s’agirait donc d’un choix de David Guion, le coach de la lanterne rouge de l’exercice 2021-2022 de Ligue 1.

Quatre saisons à l'OL

Déjà poussé vers la sortie à l’été 2021, le Français de 36 ans quitte définitivement le navire bordelais avec 22 buts en 116 rencontres disputées. Mais Briand a tout de même tenu à remercier les suiveurs du club bordelais, en soulignant que "que c’est avec Bordeaux que j’ai inscrit mon 100e but en Ligue 1". Avant d'atteindre cette statistique, l’international français aux cinq sélections avait inscrit 34 buts en l'espace de quatre saisons à l'OL.