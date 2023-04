Toulouse - OL : le TFC a perdu ses 3 derniers matchs à domicile

Rafael Ratao (Toulouse) face à Maxime Gonalons (Clermont) (Photo by THIERRY ZOCCOLAN / AFP)

Toulouse a perdu lors de ses trois derniers matchs à domicile en Ligue 1.

L'Olympique lyonnais se rend à Toulouse avec des statistiques qui vont dans son sens. Les Gones n'ont plus perdu contre le Téfécé depuis presque 9 ans, mais plus récemment, les Violets se sont inclinés trois fois de suite à domicile en Ligue 1. Avec 6 buts encaissés en 3 matchs, ils ont perdu dans un premier temps contre l'OM (2-3), puis contre Clermont (0-1). Enfin, la déroute le plus récente est celle contre le LOSC (0-2) le 18 mars dernier.

Le bilan de Toulouse à domicile

Cela fait deux mois, que les Haut-Garonnais n'ont pris aucun point sur leur pelouse du Stadium. La dernière victoire remonte au 12 février, contre Rennes (3-1). Les Lyonnais voyagent ce vendredi sur un terrain que le TFC peine donc à défendre cette saison (6 victoires, 5 défaites et 4 nuls).