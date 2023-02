Troyes - OL : Laurent Blanc ne change pas son 11

Laurent Blanc et Franck Passi (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Opposé à Troyes ce samedi à 19 heures, l'OL évoluera avec le même 11 que face à Brest (0-0).

Il n'y aura donc pas de première titularisation avec l'OL pour Amin Sarr, ni de retour dans le 11 de Castello Lukeba. Pour affronter Troyes ce samedi à 19 heures, Laurent Blanc a reconduit la même équipe que lors du match de mercredi contre Brest (0-0).

Blanc fait confiance au même trio d'attaque

L'entraîneur rhodanien fait donc à nouveau confiance au trio Alexandre Lacazette - Bradley Barcola - Rayan Cherki pour mener l'attaque. Au milieu, on retrouve à nouveau Johann Lepenant, Maxence Caqueret et Corentin Tolisso. La charnière Lovren - Diomandé, qui se montre pour l'instant assez solide depuis trois rencontres (aucun but encaissé par l'Olympique lyonnais), va enchaîner. Enfin, les latéraux seront Gusto et Tagliafico.

La composition de l’OL : Lopes - Gusto, Diomandé, Lovren, Tagliafico - Caqueret, Tolisso, Lepenant - Cherki - Barcola, Lacazette