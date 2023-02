Prison avec sursis pour 2 supporters après OL - Strasbourg

Certains supporters de l’OL ont essayé de pénétrer sur la pelouse lors du match face à Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Six supporters de l'OL présents lors des échauffourées après le match contre Strasbourg (14/01) ont été présentés au parquet vendredi. Deux d'entre eux ont écopé de cinq mois de prison avec sursis.

Jeudi, une vingtaine de supporters de l'Olympique lyonnais avaient été interpellés suite aux débordements à l'issue de la défaite face à Strasbourg (14 janvier, 1-2). Parmi les suspects placés en garde à vue, six ont été présentés au parquet vendredi.

Le Progrès rapporte que deux individus ont été condamnés à cinq mois de prison avec sursis pour ces faits, avec en plus une interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive pendant un an et une obligation de pointage. Ils ont été jugés en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Un renvoi prononcé pour quatre autres suspects

Les quatre autres devront patienter pour connaître leurs sanctions car ils seront jugés le 13 mars puisque la défense a demandé un renvoi. En attendant, ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître dans les stades, d'avoir des contacts entre eux, et pour un des quatre, une interdiction supplémentaire de venir dans le Rhône.

D'autres sanctions pourraient tomber

Concernant les 16 autres personnes arrêtées, 12 font l’objet d’une composition pénale et 4 sont hors de cause.

Pour rappel, à la suite du revers lyonnais, certains fans avaient tenté de pénétrer sur la pelouse, repoussés finalement par des CRC et des stadiers. Des affrontements avaient eu lieu avec les forces de l'ordre, qui ont déploré 13 blessés.